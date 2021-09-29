Лава из вулкана Кубре-Вьеха на острове Ла-Пальма достигла Атлантического океана и образовала там огромную дельту осадка площадью до 10 га, что напоминает своеобразную пирамиду.

Ширина образованной субстанции достигает полукилометра, а высота – около 50 метров. Вода, окружающая осадок, изменила цвет.

Лава на своем пути к океану повредила 744 домов, 656 из которых разрушены. В целом площадь поражения достигает 267,5 га.

На острове разрушено 21,5 км дорог. В частности, местные власти беспокоит сообщение с городами Пуэрто-Наос и Ла-Бомбилла на юге острова.

В ближайшие дни в Ла-Пальму должен прибыть министр транспорта Ракель Санчес, чтобы оценить масштаб повреждений.

По предварительным подсчетам, стоимость домов и разрушенной земли составляет €206 млн.

Observamos en directo el avance de las lavas hasta el pie del acantilado costero que proceden de la colada sur del volcán de La Palma. Se está generando un impresionante depósito de más de 50 m de altura.#VulcanaIII_0921 @IEOoceanografia pic.twitter.com/jpRn9JIQ4G — Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 28, 2021

Представители властей уже заявили, что до конца года приобретут 107 домов для пострадавших от извержения вулкана на Ла-Пальме.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес надеется, что здания больше не будут подвергаться разрушениям, потому что лава уже имеет транзит к воде и в дальнейшем ее маршрут не будет расширяться.

Пока же жителей Тасакорте просят не покидать помещений из-за испарений токсичных газов, образующихся от контакта лавы с океаном.

Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K — Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 29, 2021

Сейчас с пострадавшими от извержения вулкана людьми работают психологи. Около 60 волонтеров оказывают психологическую поддержку по бесплатному номеру телефона.

Еще почти 30 человек работают с эвакуированными. Как сообщила одна из координаторов группы добровольцев Найра Родригес, одни жители острова грустят из-за произошедшей ситуации, другие – на этапе отрицания. Большинство находятся в шоковом состоянии и страдают от приступов тревоги.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма началось в воскресенье, 19 сентября. Этот день называют историческим, поскольку происходило подобное лишь дважды за всю его историю – в 1949 году и в 1971 году.

Извержение 19 сентября 2021 года стало третьим.

На острове сразу эвакуировали 6 тыс. человек. За это время несколько раз прекращал работу аэропорт, поскольку из-за пепла ухудшилась видимость.

Как долго продлится извержение, не могут пока предположить даже вулканологи.

Источник: El Pais