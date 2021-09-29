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Тетяна Забожко |

Лава вулкана на Канарах образовала огромную огненную пирамиду в океане

Виверження вулкана на Канарських островах

Лава из вулкана Кубре-Вьеха на острове Ла-Пальма достигла Атлантического океана и образовала там огромную дельту осадка площадью до 10 га, что напоминает своеобразную пирамиду.

Ширина образованной субстанции достигает полукилометра, а высота – около 50 метров. Вода, окружающая осадок, изменила цвет.

Лава на своем пути к океану повредила 744 домов, 656 из которых разрушены. В целом площадь поражения достигает 267,5 га.

На острове разрушено 21,5 км дорог. В частности, местные власти беспокоит сообщение с городами Пуэрто-Наос и Ла-Бомбилла на юге острова.

В ближайшие дни в Ла-Пальму должен прибыть министр транспорта Ракель Санчес, чтобы оценить масштаб повреждений.

По предварительным подсчетам, стоимость домов и разрушенной земли составляет €206 млн.

Представители властей уже заявили, что до конца года приобретут 107 домов для пострадавших от извержения вулкана на Ла-Пальме.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес надеется, что здания больше не будут подвергаться разрушениям, потому что лава уже имеет транзит к воде и в дальнейшем ее маршрут не будет расширяться.

Пока же жителей Тасакорте просят не покидать помещений из-за испарений токсичных газов, образующихся от контакта лавы с океаном.

Сейчас с пострадавшими от извержения вулкана людьми работают психологи. Около 60 волонтеров оказывают психологическую поддержку по бесплатному номеру телефона.

Еще почти 30 человек работают с эвакуированными. Как сообщила одна из координаторов группы добровольцев Найра Родригес, одни жители острова грустят из-за произошедшей ситуации, другие – на этапе отрицания. Большинство находятся в шоковом состоянии и страдают от приступов тревоги.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма началось в воскресенье, 19 сентября. Этот день называют историческим, поскольку происходило подобное лишь дважды за всю его историю – в 1949 году и в 1971 году.

Извержение 19 сентября 2021 года стало третьим.

На острове сразу эвакуировали 6 тыс. человек. За это время несколько раз прекращал работу аэропорт, поскольку из-за пепла ухудшилась видимость.

Как долго продлится извержение, не могут пока предположить даже вулканологи.

Источник: El Pais

Фото: Getty Images

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