Северная Корея впервые запустила гиперзвуковую ракету Hwasong-8. Согласно заявлению правительства страны, этот шаг должен укрепить обороноспособность.

Об этом в среду, 29 сентября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

— Национальный оборонный научный институт провел испытательный пуск недавно разработанной гиперзвуковой ракеты Hwasong-8 в провинции Джаганг утром 28-го сентября, — говорится в сообщении.

Однако лидер КНДР Ким Чен Ын на соответствующих испытаниях не появился. Инспектировал запуск ракеты секретарь Рабочей партии Пак Чон Чхон.

Власти КНДР отметили, что запуск ракеты подтвердил ее маневренность и безопасность в активном участке, а также технические характеристики.

По данным издания, в ракетах серии Hwasong используются двигатели на жидком топливе. Это первое испытание ракеты с жидким топливом в КНДР с ноября 2017 года.

Утром 28 сентября Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела запуск по крайней мере одной ракеты в сторону Японского моря. Это стало вторым испытанием за месяц.

15 сентября КНДР запустила запрещенные Советом Безопасности ООН две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Накануне армия Северной Кореи провела испытания новых крылатых баллистических ракет большой дальности.

Источник: Yonhap