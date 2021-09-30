Суд признал Саркози виновным в деле об избирательной кампании 2012

Суд в Париже 30 сентября признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Наказание, которое требовала для него прокуратура, – это год тюремного заключения, половина – условно.

Сам 66-летний обвиняемый, который отрицал какие-либо правонарушения, не явился в суд для вынесения приговора.

Его обвинили в том, что он потратил около €22,5 млн на свою кампанию по переизбранию в 2012 году, что почти вдвое превышает установленную законом сумму. Эти выборы он проиграл социалисту Франсуа Олланду.

В деле фигурируют еще 13 обвиняемых – ранее они уже получили от условных сроков до 4 лет лишения свободы, а также штраф в размере €100 тыс.

Полгода назад Николя Саркози также признали виновным в коррупции и торговле влиянием. В марте его приговорили к одному году тюрьмы и двум годам условно с временной отсрочкой.

Суд установил, что он через своего адвоката пытался получить у судьи Кассационного суда информацию о деле, фигурантом которого он был.

В частности, следствие установило, что экс-президент вместе с адвокатом пытались подкупить судью престижной работой в Монако в обмен на информацию об этом расследовании. Об этом стало известно из записей телефонных разговоров Саркози и его адвоката в 2013-2014 годах.

Источник: BFMTV