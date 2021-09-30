В тюрьме эквадорского города Гуаякиль произошли массовые столкновения между бандами. В результате столкновений погибли не менее 116 человек, еще более 80 получили ранения.

Эквадорские чиновники после беспорядков сообщили, что по крайней мере пять погибших обезглавили.

Президент Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора, разрешив правительству разместить полицию и солдат в исправительных учреждениях.

Власти приписывают кровопролитие в пенитенциарном учреждении Литораль бандам, связанными с международными наркокартелями, борющимися за контроль в тюрьме.

Лассо во время пресс-конференции назвал инцидент в тюрьме Литораль ужасным и печальным, отметив, что власти пока не могут гарантировать, что возобновили контроль над исправительным заведением.

— Обидно, что тюрьмы превращаются в территории для споров за власть между криминальными группировками, — сказал президент.

Он добавил, что будет действовать “абсолютно решительно”, чтобы восстановить контроль над тюрьмой Литораль и предотвратить распространение насилия на другие пенитенциарные учреждения.

Командир полиции Фаусто Буенаньо сообщил, что столкновение начались после того, как заключенные с одного крыла тюрьмы перелезли через дыру в другое, где и напали на членов другой банды.

The death toll from bloody clashes between rival gangs in an #Ecuador prison has surpassed 100, in what authorities say was the worst prison bloodbath ever in the country.@emeraldmaxwell reports pic.twitter.com/oWhNZQEZDw — FRANCE 24 English (@France24_en) September 30, 2021

За пределами тюрьмы собрались родственники заключенных, которые плакали и описывали журналистам жестокость, с которой их близких убивали, обезглавливали и расчленяли.

Массовая драка в Литорале произошла утром 29 сентября. Тюремная охрана услышала выстрелы и несколько взрывов, после чего вызвала подкрепление. Сначала сообщалось о 30 погибших и 48 раненых.

Что известно о тюрьме Литораль?

Это одна из крупнейших тюрем в Эквадоре и считается одной из самых опасных.

В ней содержат членов эквадорских банд, которые тесно связаны с мексиканскими наркокартелями.

Местные чиновники ранее заявляли, что драка возникла в результате спора между группировками Лос Лобос и Лос Чонерос. Последних связывают с мексиканским наркокартелем Синалоа.

Эту драку в Литорале называют крупнейшей за всю историю страны. До этого самый кровавый день был в феврале этого года, когда в результате беспорядков в трех тюрьмах погибли 79 заключенных. В июле еще 22 заключенных погибли в учреждении Литораль.