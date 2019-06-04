Австрию трясет от невиданного политического скандала, который уже окрестили Ибица-гейт и который оставил страну без правительства. Все началось с видео тайной встречи вице-канцлера правительства Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе с девушкой на известном курортном острове Ибица. Интересно, что скандал вызвали вовсе не интимные сцены, которых там не было. А то, кем оказалась эта загадочная блондинка и то, о чем говорили участники видео.

Впоследствии выяснится, что девушка представилась Еленой Макаровой, племянницей российского олигарха, основателя газовой империи Итера Игоря Макарова.

Сам бизнесмен, входящий в список 50 самых богатых людей России, ни о какой племяннице не знает.

Встречу с россиянкой организовывает Иоганн Гуденус – один из руководителей ультраправой Австрийской партии свободы. Гуденус считается главным идеологом усиления связей с Россией. Несколько раз посещал аннексированный Крым. И он, и Штрахе неоднократно бывали в Москве.

Далее под горячительные напитки происходит именно то, что и возмутило австрийцев. Заместитель председателя правительства откровенно поддерживает предложение купить за российские деньги популярное в Австрии таблоидное издание и активно сотрудничать с Москвой. Штрахе говорит о том, что пресса должна поддержать его партию свободы. Эта политическая сила известна своей пророссийской позицией.

В обмен вице-канцлер обещает Кремлю государственные контракты в Австрии. А с австрийской прессой сделать тоже самое, что в Венгрии. Там, при премьер-министре Викторе Орбане были закрыты крупнейшие оппозиционные СМИ или куплены лояльными премьеру бизнесменами. Неужели тоже не без участия Москвы?

Такие тайные встречи – не редкость. По словам бывшего сотрудника ФСБ и депутата Госдумы Геннадия Гудкова, Москва часто использует подобные сценарии за рубежом. Вот только сейчас так откровенно подставляться Кремлю не на руку. Но тогда чьих рук это дело?

В прессе появляется признание в организации провокации загадочного юриста из Вены иранского происхождения Рамина Мирфахрая. Он утверждает, что нанял боснийскую студентку, и та сыграла бизнес-леди из России. За это якобы получала по €7 тыс. за каждый день работы. Всего на всю операцию пошли €400 тыс. Здесь и аренда виллы на Ибице, и жучки, и видеокамеры.

За дело берется Австрийская прокуратура. Но уголовного преступления в действиях Штрахе и Гуденуса не находит. Впрочем грандиозный скандал требовал жертв. Поэтому сначала об отставке сообщает сам фигурант дела – вице-канцлер Штрахе, а затем парламент выражает вотум недоверия канцлеру Австрии – Себастиану Курцу. Киндер-сюрприз, самый молодой в истории глава страны, уходит с должности.

– Вопрос лишь в том, кто сделал скандальное видео и главное, кто заказал и заплатил за него? – отметил Себастьян Курц.

Вопрос Курца вполне резонный. Очень сомнительной выглядит история о юристе, который ненавидит продажных политиков, поэтому выложил почти полмиллиона евро на разоблачение. Но зацепка есть. Ищите женщину. Студентка, которая якобы сыграла роль Макаровой. Ее до сих пор не могут найти.

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Подобные провокации с высокопоставленными чинами, которым подкладывают красавиц, у разведчиков называются медовой ловушкой. И похоже вице-канцлер Австрии попал именно в нее. Но какая разведка способна отправить первых лиц европейской страны в отставку? И главное, кому и зачем это нужно?

Интересно, что именно в это время глава немецкой контрразведки Томас Хандельванг делает сенсационное заявление о сотрудничестве австрийских коллег с Россией. И что австрийцы, вероятно, сливают Москве секретную информацию, которую те получают от Германии. Поэтому верить им нельзя.

Могли ли западные разведки способствовать этому скандалу, чтобы остановить пророссийский вектор страны ЕС и НАТО? Вполне. Тем более, что Кремль и ФСБ активно работают во многих европейских странах чтобы развалить ЕС и ослабить НАТО.

Операция была проведена более чем профессионально. Вилла на Ибице нашпигована жучками и видеокамерами. Бывший руководитель внешней разведки КГБ, генерал Олег Калугин сразу распознает работу своих коллег. Потому что и сам прибегал к подобным методам, которые почти не изменились.

Отставка правительства Австрии: причастна ли ФСБ

Примеров с женщинами более чем достаточно. Как вот история россиянки Екатерины Затуливетер. Девушка имела отношения с членом британского парламента Майклом Хэнкоком. Британская разведка Ми 5 заподозрила, что девушка – русская шпионка.

Американские спецслужбы взяли русскую шпионку Анну Чапман летом 2010 года. В суде она признается, что проводила разведдеятельность. Узнавала о ядерном вооружении США и руководителей ЦРУ. Россия заявит, что к этому не причастна. Но впоследствии обменяет ее и еще десять задержанных российских шпионов на четырех агентов США.

Россия усиливает свои позиции в ЕС. Это показали последние выборы в Европарламент. Во Франции побеждает подруга Путина – Марин Ле Пен. В Италии победила правопопулистского и пророссийская Лига Севера скандального Маттео Сальвини, который является заместителем премьер-министра.

Усиление пророссийских сил в ЕС несет угрозу и для Европы и для Украины. Пока в Европарламенте сохранилось демократическое большинство, которое поддерживает санкции против Москвы. Но тенденции опасны.

К слову, Факты ICTV рассказывали об агентах ФСБ в Украине.