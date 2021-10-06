Начало нового кризиса для Facebook: о чем в Сенате свидетельствовала Фрэнсис Хауген

Накануне масштабного сбоя в Facebook бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген дала интервью телеканалу CBS, в котором обвинила социальную сеть в том, что она игнорирует контент, который разжигает ненависть, ради прибыли.

Запись разговора с журналистами опубликован на сайте телеканала от 4 октября 2021 года.

Хауген рассказала, что с момента трудоустройства в 2019 году в компанию Facebook она начала сразу же тайно копировать страницы внутренних документов компании, в которых были доказательства целенаправленного стравливания своих пользователей ради прибыли.

В интервью она не указала о причинах трудоустройства в компанию, с которой уволилась в мае 2021 года, а также, был ли шпионаж ее основной целью.

Всю собранную информацию она анонимно распространила как жалобы правоохранительным органам. Там содержалось лишь обвинения в адрес Facebook, что компания делает только вид, что борется с дезинформацией и проявлением ненависти на своих сервисах.

Хауген не сказала, почему сначала решила скрыть свою личность. Неизвестно и то, как такая масштабная компания допустила утечку информации, кто помогал Хауген получить необходимые внутренние файлы на должности менеджера.

Слушания Хауген в Сенате

37-летняя Хауген выступила свидетелем во время слушаний Сената О защите подростков онлайн. Вместе с ней присутствовали два ее адвокаты.

Там Хауген обвинила социальную сеть в негативном влиянии на подростков и детей, в сокрытии ради прибыли и причинении вреда демократии.

— С целью сохранения высокой прибыли Facebook сознательно не регулировал функции, в частности те, которые вызывают привязанность у детей и молодежи, а также скрывал от общественности результаты исследований в этом направлении, — сказала Хауген.

Она считает, что соцсеть разрушает демократию США, и мира в целом, поскольку усиливает дискриминацию. Она призвала Конгресс принять необходимые нормы, чтобы урегулировать контент платформы.

— Компания предпочитает прибыль над общественной безопасностью. Если Конгресс не предпримет соответствующие шаги, компании, работающие в социальных сетях, будут продолжать получать высокую прибыль, не беря на себя ответственность, — сказала Хауген.

Отдельно Фрэнсис отметила роль основателя Facebook Марка Цукерберга. Она назвала его ответственным за архитектуру работы его детища. По ее словам, никто, кроме тех людей, которые управляют компанией, до конца не понимает того, как работают алгоритмы и настройки этой соцсети.

По словам Хауген, Facebook должен объявить о моральном банкротстве из-за исследования, которое компания провела для внутреннего пользования. Там говорится, что обычные дети чаще всего страдают из-за неуверенности в собственной внешности, а также из-за буллинга. Они верят в то, что родители им в этом не помогут.

WATCH: Facebook Whistleblower Frances Haugen complete opening statement. pic.twitter.com/F81Ci03cjp — CSPAN (@cspan) October 5, 2021

Во время слушаний сенатор-демократ от штата Мичиган Эми Клобушар поинтересовалась, использует ли Facebook алгоритмы, которые продвигают “возмутительный контент” и способствуют популяризации расстройств пищевого поведения у молодых девушек. На это Хауген ответила, что компании известно об уровне вовлечения пользователей, который основывается на активности случайных запросов.

Хауген обвинила также Facebook в том, что иностранные правительства, включая Китай и Иран, использовали платформу для осуществления операций слежения и шпионажа.

Кто такая Фрэнсис Хауген?

37-летняя Фрэнсис Хауген — выпускница Гарвардского университета по специальности компьютерные технологии. Два года она работала на должности продакт-менеджера в группе гражданской ответственности Facebook. За этот период она скопировала ряд служебных документов и записок.

Эту информацию она анонимно передала правоохранительным органам, а позже их опубликовала газета The Wall Street Journal. Она также передала Конгрессу тысячи страниц скопированных файлов.

По словам Хауген, ее мотивацией стало разочарование от действий компании и того, какой вред она наносит обществу, как мало говорит о проблемах и еще меньше что-то меняет несмотря на доступные инструменты для этого.

К примеру, перед выборами в 2020 году в США компания ввела ряд фильтров, которые сдерживали поляризацию общества в сети. Но после завершения избирательной компании Facebook отказался от этих настроек, чтобы увеличить прибыль. После этого 6 января произошла атака на Капитолий. Ее участники для обмена информацией и поиска единомышленников использовали группы.

Что говорят в компании и реакция Цукерберга

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг все обвинения со стороны Хауген отрицает и назвал все это ложью.

— В основе этих обвинений лежит идея, что мы ставим прибыль выше безопасности и благополучия. Это просто неправда, — говорится в посте на личной странице Цукерберга в Facebook.

По его мнению, некоторые люди “на базовом уровне просто не осознают, какую ложную картину компании рисуют”.

— Многие (их, — Ред.) утверждение не имеют никакого смысла. Если мы хотим игнорировать исследования, зачем нам создавать ведущую в отрасли исследовательскую программу, чтобы в первую очередь понять эти важные вопросы. Если мы не заботимся о борьбе с вредным контентом, то зачем нам нанимать столько людей, которые этим занимаются? — отметил он.

Сама компания неоднократно публично заявляла общественности и инвесторам об активной борьбе с дезинформацией и блокировкой профилей. С точки зрения американского права, явная ложь инвесторам — это преступление, которое карается тюремным сроком до 20 лет и многомиллионными штрафами.

Могут ли Хауген судить?

Американские законы защищают информаторов от возможной мести со стороны их бывших работодателей, если информация была предоставила в пределах жалобы соответствующему органу.

Более того, информаторство и написание анонимных жалоб в США приветствуется и поощряется, ведь это дает обширную информацию о внутренней ситуации и возможных нарушениях, которые замалчиваются.

Однако сознательный виток документов с помощью СМИ — иная ситуация. Поэтому Facebook имеет полное право подать на Хауген в суд.

Какая реакция СМИ

Наряду со сбоем в социальных сетях Facebook, Instagram, WhatsApp и публикацией расследования Pandora Papers, интервью Фрэнсис Хауген было на первых полосах мировых изданий. Реакция на ситуацию ведущих СМИ тоже была мгновенной.

The Guardian

Британская газета отмечает, что живые свидетельства Фрэнсис Хауген резко контрастировали с “механическими” выступлениями основателя Facebook Марка Цукерберга.

Ясные, четкие ответы на вопросы сенаторов в сочетании с тщательно продуманными жестами рук были тем более убийственными из-за ее размеренного тона и отсутствия преувеличений.

Для Facebook все это негативное внимание становится угрозой имиджа: плохая реклама, которой можно противодействовать только хорошая пропаганда.

New York Times

Выступление Хауген выделялось еще и потому, что ей удалось объединить республиканцев и демократов для решения вопроса о вреде платформы для подростков.

Издание называет Хауген очень смелой, ведь она “рискует привлечь компанию к ответственности на $1 трлн”.

Washington Post

Экс-сотрудница цифрового монстра пришла бороться “за людей и против алгоритмов”.

Интернет-культуре необходимо замедлиться, а пользователям не терять чувство морали и целостности, перестать стараться не отставать и последовать примеру всех подряд. Для этого конгресс должен вернуть Facebook под человеческий контроль.

Слушания ознаменовало начало нового кризиса для Facebook в Вашингтоне. Неоднократно сенаторы сравнивали компанию с Big Tobacco, поставщиками продуктов, которые вызывают привыкание и прибыль, но в итоге — вредны.