В Facebook назвали причину глобального сбоя и заявили, что утечки данных было

Сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей, а причиной сбоя стали неудачные изменения программной конфигурации.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Facebook.

— Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию, — уточнили в компании.

Глобальный сбой в работе соцсетей длился по всей планете более пяти часов.

Масштабный сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp произошел около 18.40 4 октября.

Извинения пользователям компания уже приносила с официальной страницы сети Facebook в Twitter через 40 минут после того, как начался сбой.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с начала массового сбоя в компании потерял более $6 млрд и позиции в рейтинге миллионеров.