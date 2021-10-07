Украинский язык стал официальным в муниципалитете Прудентополис в Бразилии. Местные депутаты поддержали законопроект единогласно.

Обоснование законопроекта представил вице-президент Всемирного конгресса украинцев, адвокат Виторио Соротюк.

По словам одного из авторов законопроекта Маурисио Босака, предоставление украинскому языку статуса официального в Прудентополисе, кроме уважения к культурному наследию, будет иметь культурное, научное и туристическое значение для жизни муниципалитета.

Так, принятый депутатами закон откроет новые возможности для обмена специалистами, обучения молодежи в высших учебных заведениях, в том числе и дистанционно.

Статус украинского языка как официального утвержден на основании статей 216 и 218 закона муниципалитета.

Украинский язык утвердили на законодательном уровне, поскольку он является вторым по распространению после португальского.

Сейчас в Прудентополисе проживает много иммигрантов из Тернопольской области, а некоторые жители Прудентополиса учатся в Украине.

Практика предоставления разговорной речи статуса официальной – не новая в Бразилии.

Так, в Помероде статус официального приобрел немецкий язык, в Серафине Коррейя и Кашиас-ду-Сули – итальянский.

Источник: Мировой конгрес украинцев, Nossa Gente

Фото: Мировой конгрес украинцев