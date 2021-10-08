Бельгия планирует сделать четырехдневную рабочую неделю

В правительстве Бельгии рассматривают предложение о сокращении полной рабочей недели с пяти до четырех дней. Однако это никак не повлияет на самую работу и зарплату.

— Коронавирусный кризис в корне изменил нашу работу. Идея заключается в том, чтобы предоставить работникам больше гибкости для организации рабочей недели, — объяснил бельгийский чиновник.

По мнению местных политиков, большая гибкость рабочего времени может сократить количество рабочих дней в неделю.

В то же время количество рабочих часов останется неизменным. Таким образом полный рабочий день должен длиться 38-40 часов в неделю.

Этим предложением правительство планирует побудить компании ввести длительный рабочий день — 9,5 часов. А сотрудники в обмен получат бонус — дополнительный выходной.

График четырехдневной рабочей недели власти планируют разработать совместно с представителями промышленности и профсоюзов. Этот процесс может длиться минимум 1,5 года.

Между тем социалистический профсоюз выступает против этой идеи. По мнению ее представителей, цель должна заключаться в том, чтобы работники все-таки работали меньше часов в неделю.

К середине октября правительство Бельгии обсудит, в каких сферах может быть внедрена соответствующая система, и как избежать долгого рабочего дня.

Как отмечают в издании Politico, в последние годы дискуссии о сокращении количества рабочих дней в неделю становятся все популярными.

Так, масштабный эксперимент сокращение рабочей недели в Исландии длился с 2015 по 2019 год. Эксперты отметили, что производительность практически не изменилась, а работники стали меньше находиться в стрессовом состоянии и получать выгорания.

Кроме того, в марте 2021 года Испания решила начать эксперимент с сокращением рабочей недели.

Источник: Politico