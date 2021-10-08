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Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Соколова |

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года

Нобелівська премія миру

Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали филиппино-американская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов.

Соответствующее объявление в пятницу, 8 октября, сделал Нобелевский комитет в Осло (Норвегия).

Премия журналистам присуждена за их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой демократии и прочного мира.

– Мария Ресса и Дмитрий Муратов получают премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями, — подчеркнули в Нобелевском комитете.

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Фото: Getty Images

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