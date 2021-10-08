Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали филиппино-американская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов.
Соответствующее объявление в пятницу, 8 октября, сделал Нобелевский комитет в Осло (Норвегия).
Премия журналистам присуждена за их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой демократии и прочного мира.
– Мария Ресса и Дмитрий Муратов получают премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями, — подчеркнули в Нобелевском комитете.
BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
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