В Германии грибы и дикие кабаны до сих пор заражены радиацией после аварии на ЧАЭС

Федеральное управление радиационной защиты Германии (BfS) сообщило, что в стране все еще имеется радиационный уровень после аварии на Чернобыльской АЭС 35 лет назад.

По словам ученых, до сих пор частично загрязнены радиацией грибы, ягоды и дикие кабаны на юге Германии. Но уровень загрязнения не превышает нормы.

Исследования показали, что в грибах в этом регионе содержится повышенное количество радиоактивного цезия (цезия-137 и цезия-134).

— Радиоактивный цезий в грибах все еще есть из-за аварии реактора в Чернобыле 35 лет назад. В отличие от сельскохозяйственных почв, лесные сдерживают определенные формы, растения и грибы могут поглощать — и некоторые виды грибов особенно хорошо справляются с этим, — пояснила президент BfS Инге Паулине.

В то же время ни один из 74 протестированных образцов не превысил установленный законом предел в 600 беккерелей на килограмм.

Ученые уже рекомендовали детям употреблять вместо лесных ягод и грибов только те, что выращены на фермах.

В BfS заметили, что наибольшее количество радиации сохраняется в регионе Баварии и Баварском лесу.

Из-за обеспокоенности долгосрочными последствиями ядерных катастроф в Германии решили отказаться от ядерной энергетики, особенно после аварии на японской АЭС Фукусима в 2011 году.

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Источник: BfS, The Times