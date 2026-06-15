Президент Владимир Зеленский заявил, что если российский диктатор Владимир Путин откажется от встречи для проведения мирных переговоров в США, международное сообщество должно усилить давление на Россию.

Об этом глава государства сказал во время обращения к Межправительственной конференции Евросоюза.

Зеленский о переговорах с участием Путина

— Мы предлагали Путину встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для завершения войны. Он этого не хочет. Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет, — сказал Зеленский.

Он сообщил, что в воскресенье, 14 июня, обсуждал вопрос проведения мирных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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— Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать, по крайней мере президенту Трампу, — рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что, если Россия и в этот раз откажется от переговоров, международные партнеры должны усилить давление на РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее обращался к российскому диктатору с открытым письмом, в котором предлагал провести прямые переговоры и обсудить прекращение войны.

По словам главы государства, решение обратиться к Путину публично было сознательным шагом, который должен был заставить Кремль открыто реагировать на предложения Украины и продемонстрировать позицию российской власти собственному обществу.

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