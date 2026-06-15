В Беларуси обнародовали новые данные о заработных платах. По информации Белстата, в апреле размер средней зарплаты в Беларуси снизился после заметного роста месяцем раньше.

В то же время ситуация в регионах разная. В Минске и Минской области зафиксировали спад, но в большинстве других областей зарплаты продолжили расти.

Какая средняя зарплата в Беларуси в 2026 году читайте в нашем материале.

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Какая средняя зарплата в Беларуси

По данным Белстата, в апреле 2026 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 2 952,9 белорусских рубля ($818). Речь идет о сумме до уплаты подоходного налога и страховых взносов.

По сравнению с мартом средняя зарплата снизилась на 22,9 рубля. В то же время месяцем ранее показатель, напротив, вырос сразу на 232,8 рубля.

Средняя зарплата в Беларуси в долларах: как изменились заработки в регионах

Согласно статистике Белстата, в апреле зарплаты выросли в большинстве регионов страны. Исключением стали Минск и Минская область.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в столице – 3 889,4 рубля ($1 077,6). Однако за месяц она снизилась на 132,8 рубля. В Минской области показатель составил 2 990 рублей ($828,7), что на 41,7 рублей меньше, чем в марте.

В то же время в Гродненской области средняя зарплата достигла 2 650,4 рубля ($734,4), увеличившись на 8 рублей. В Брестской области она составляла 2 610,2 рубля ($723,3), что на 23,1 рубля больше, чем месяцем ранее. В Гомельской области показатель вырос на 21,7 рубля – до 2 600,2 рубля ($720,5).

Наибольший рост среди регионов зафиксировали в Витебской области. Там средняя зарплата увеличилась на 48 рублей и составила 2519,2 рубля ($698,1). В Могилевской области она достигла 2472,5 рубля ($685,1), что на 19,3 рубля больше, чем в марте.

Где в Беларуси платят больше всего

Высокие средние зарплаты в апреле 2026 года зафиксированы в сфере информации и связи. Сотрудники этой отрасли в среднем получали 6 238,5 рубля ($1 729,1). В то же время, по сравнению с мартом показатель уменьшился на 718,9 рубля.

В сфере финансов и страхования средняя зарплата составила 4 751,7 рубля ($1 316,7), что на 263,8 рубля меньше, чем месяцем ранее. В строительстве, напротив, зафиксировали рост: средняя зарплата достигла 3 722,8 рубля ($1 031,4), увеличившись на 76,7 рубля.

Где средняя зарплата в Беларуси самая низкая

Среди отраслей с низкими зарплатами Белстат называет сферу питания. В апреле средний заработок там составил 2 080,3 рубля ($576,6), что на 29,5 рубля меньше, чем в марте.

В образовании средняя зарплата составила 2 091,3 рубля ($579,6), увеличившись на 25,1 рубля. В сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха работники в среднем получали 2 218,6 рубля ($614,9), что на 20 рублей больше по сравнению с предыдущим месяцем.

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