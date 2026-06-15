Динамика в войне изменилась в пользу Украины, есть шанс для дипломатии — Мерц
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что динамика войны изменилась в пользу Украины.
- Немецкий лидер увидел предпосылки для начала дипломатического процесса.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в последнее время ход войны начал меняться в пользу Украины, которая сейчас находится в “новой позиции силы”.
По его оценке, Россия не имеет возможности победить военным путем.
Об этом глава немецкого правительства сказал перед вылетом на саммит G7.
Динамика в войне изменилась в пользу Украины — Мерц
— Динамика в последние дни, несмотря на атаки, которые мы видели прошлой ночью, заметно изменилась в пользу Украины, — заявил немецкий канцлер.
Он подчеркнул, что этому, в частности, способствовала поддержка Киева со стороны Германии и других европейских государств.
— Украина сегодня находится в новой позиции силы. Россия не может победить военным путем. Кроме того, ее экономика ослаблена, — подчеркнул канцлер.
По словам Мерца, при таких условиях впервые появляются определенные предпосылки для запуска дипломатического процесса.
— Говорю это с большой осторожностью и сдержанностью: впервые здесь может медленно открываться окно для дипломатии. В этом также заключается шанс, — отметил он.
Канцлер напомнил, что на прошлой неделе в Лондоне он вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил возможные дальнейшие шаги.
По словам Мерца, по итогам этой встречи было определено пять ключевых пунктов, которые планируют обсудить в Эвиан-ле-Бене также с президентом США Дональдом Трампом.
Канцлер отметил, что эти предложения “могут стать первыми шагами” нового дипломатического подхода к мирным переговорам с участием Украины, России, Европы и Соединенных Штатов.
В то же время он подчеркнул, что сейчас речь идет лишь об одном из возможных сценариев дальнейшего развития событий.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что после подписания соглашения с Ираном Соединенные Штаты сосредоточатся на завершении войны в Украине.