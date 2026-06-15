После завершения войны с Ираном Соединенные Штаты сосредоточятся на достижении мира между Украиной и Россией.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.

США сосредоточатся на войне в Украине — Трамп

Трамп сообщил, что 14 июня провел очень продуктивные телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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— Как мне кажется, мы, возможно, сможем что-то сделать в этом вопросе (достижение мира, — Ред.). Действительно сможем. Думаю, они оба открыты к этому. Теперь, когда это завершено (речь о войне с Ираном, — Ред.), мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести дело до конца, — подчеркнул президент.

По его словам, ежемесячно в войне России против Украины “погибают 25 тыс. человек”, в основном военных, и этого “не должно происходить”.

Напомним, в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

В тот же день состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом США.

В ходе переговоров стороны договорились о визите в Россию спецпредставителей США — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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