США после войны с Ираном сосредоточатся на мире в Украине – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что после окончания войны с Ираном США сосредоточатся на достижении мира между Украиной и РФ.
- 14 июня Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
После завершения войны с Ираном Соединенные Штаты сосредоточятся на достижении мира между Украиной и Россией.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
США сосредоточатся на войне в Украине — Трамп
Трамп сообщил, что 14 июня провел очень продуктивные телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
— Как мне кажется, мы, возможно, сможем что-то сделать в этом вопросе (достижение мира, — Ред.). Действительно сможем. Думаю, они оба открыты к этому. Теперь, когда это завершено (речь о войне с Ираном, — Ред.), мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести дело до конца, — подчеркнул президент.
По его словам, ежемесячно в войне России против Украины “погибают 25 тыс. человек”, в основном военных, и этого “не должно происходить”.
Напомним, в воскресенье, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
В тот же день состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом США.
В ходе переговоров стороны договорились о визите в Россию спецпредставителей США — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.