В Италии продали блюдо, на котором изображена библейская история Самсона и Далилы, более чем за $1,7 млн, что превысило его стартовую цену в десять раз.

Редкую вещь XVI века нашли в ящике совершенно случайно.

Считается, что блюдо диаметром 27 см было изготовлено ​​итальянским керамистом Николо да Урбино примерно в 1520-1523 годах.

Сначала стоимость майолики (разновидность керамических изделий из обожженной глины с использованием расписной глазури, — Ред.) оценивали в пределах от $109 тыс. до $163 тыс. Но конечная стоимость превзошла все ожидания, когда блюдо продали за $1,721 млн во время онлайн-аукциона.

Артефакт нашли в ящике в шотландском поместье Lowood House. Кроме блюда там обнаружили более 400 редких предметов, среди которых серебро, картины, мебель, произведения искусства. Эти вещи представили на мероприятии, которое организовали британские аукционисты Lyon & Turnbull.

Управляющий директор Lyon & Turnbull Гэвин Стрэнг сказал, что блюдо — невероятно редкое, а также, что эксперты по майолике описали его как “находку, которая бывает раз в жизни… как настоящий святой Грааль“.

— Когда что-то настолько уникальное, как это, появляется на рынке, оно достается тому, кто имеет стальные нервы или самые глубокие карманы, — сказал он.

Специалист по майолике Селия Курноу рассказала, что керамист Урбино, чье настоящее имя было, вероятно, Никола ди Габриэле Сбраге, был признанным мастером стиля историато в Италии в начале XVI века, а еще его описывают как Рафаэля майоликовой живописи.

Фото: Alex Robson/Lyon & Turnbul