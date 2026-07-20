Чемпионат мира по футболу в 2026 году завершился. В финале сборная Испании после дополнительного времени минимально обыграла Аргентину и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

Вместе с финальным свистком определился и обладатель Золотой бутсы, награды, которую вручают лучшему бомбардиру турнира.

Кто самый лучший бомбардир ЧМ 2026 и какие рекорды удалось установить, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Испания во второй раз стала чемпионом мира

В решающем матче турнира Фурия Роха одолела сборную Аргентины. Основное время завершилось без забитых мячей, а судьбу финала решил гол Феррана Торреса на 106-й минуте дополнительного времени.

Испанцы почти весь матч контролировали ход игры, создавали больше опасных моментов и не позволили сопернику серьезно угрожать воротам Унаи Симона.

После пропущенного мяча аргентинцы попытались спасти встречу, однако отыграться так и не смогли. Победа со счетом 1:0 принесла Испании второй титул чемпиона мира после триумфа на мундиале 2010 года.

Лучший бомбардир ЧМ 2026 — Килиан Мбаппе

Матч за третье место чемпионата мира-2026 стал историческим для Килиана Мбаппе. В поединке против Англии француз оформил дубль, что позволило ему опередить Лионеля Месси в гонке бомбардиров турнира.

Перед финалом у капитана сборной Аргентины оставался шанс вернуть себе лидерство. Для этого ему предстояло отличиться в решающем матче против Испании.

Впрочем, аргентинская команда почти не создавала опасных моментов у ворот соперника. Лишь после пропущенного во втором экстра тайме гола от Феррана Торреса аргентинцы нанесли первый удар в площадь ворот.

В итоге именно Мбаппе завершил турнир с Золотой бутсой лучшего бомбардира. Для французского нападающего это уже второй такой титул. В первый раз он стал самым результативным игроком чемпионата мира еще на мундиале 2022 года в Катаре.

Кто лучшие бомбардиры чемпионата мира по футболу 2026 года

Несмотря на то, что именно Килиан Мбаппе стал главной звездой бомбардирской гонки и уверенно завоевал Золотую бутсу, в список лучших бомбардиров ЧМ 2026 вошли и другие футболисты, которые провели яркий турнир.

После завершения турнира рейтинг лучших бомбардиров ЧМ-2026 выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (Франция) – 10 голов;

2. Лионель Месси (Аргентина) – 8;

3-4. Джуд Беллингем (Англия) – 7;

3-4. Эрлинг Голланд (Норвегия) – 7;

5-6. Гарри Кейн (Англия) – 6;

5-6. Усман Дембеле (Франция) – 6.

Помимо победы в бомбардирской гонке Мбаппе установил еще одно выдающееся достижение. После трех чемпионатов мира он имеет 22 забитых мяча, что сделало его лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Также француз вошел в элитный список футболистов, которым удалось забить 10 или более голов на одном чемпионате мира. Он стал лишь четвертым игроком, покорившим эту историческую отметку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.