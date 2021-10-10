Полиция применила водометы на протестах в Риме

На одной из самых известных улиц Виа Витторио-Венето в Риме состоялись протесты. Участники акции столкнулись с полицией, которая применила водометы.

Колонна из тысячи людей требовала отменить постановление, согласно с которым работники предприятий должны предоставлять сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

В другом случае их не смогут допустить на рабочее место. Такие ограничения начнут действовать со следующей недели. По данным местных СМИ, в акции приняли участие по меньшей мере 10 тыс. человек.

Участники протеста столкнулись с полицией, когда направлялись в парк Вилла Боргезе, а затем по улице Виа Витторио-Венето.

Полиция не позволила протестующим пройти по улице, которая проходит мимо офиса премьер-министра Италии Марио Драги, применив водометы.

Летом в Италии уже требовали так называемые зеленые пропуска (сертификаты вакцинации или ПЦР-тест) для входа в музеи, театры, тренажерные залы, рестораны.

Соответствующие документы также были необходимы для проезда на поездах дальнего следования, автобусах или внутренних рейсах.