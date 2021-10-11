Нового канцлера Австрии назначат уже в понедельник

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, который является кандидатом на пост канцлера после отставки Себастьяна Курца из-за коррупционного скандала, встретился с президентом страны Александером ван дер Белленом.

Собеседование происходило наедине, назначение должно произойти уже в понедельник, 11 октября, сообщают местные СМИ.

Рекомендацию кандидатуры Шалленберга в качестве своего преемника дал сам Курц.

Глава МИД уже встречался с вице-канцлером Вернером Коглером, который возглавляет Зеленых в правительстве. Коглер также одобрил кандидатуру главы внешнеполитического ведомства.

Александру Шалленбергу 52 года, по образованию он юрист, но большую часть карьеры работал дипломатом в МИДе.

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В правительство он попал в 2019 году, после чего занимал там несколько ключевых постов. Он является сторонником Курца в вопросе жесткого контроля миграционной политики.

Фото: Facebook Александр Шалленберг