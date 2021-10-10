Президент Чехии экстренно госпитализирован: он в реанимации

Президент Чешской Республики Милош Земан на машине скорой помощи был доставлен в Центральный военный госпиталь после встречи с главой правительства Андреем Бабишем.
Чешский лидер находится в реанимации, рассказал его личный лечащий врач Мирослав Заворал на пресс-конференции.
Медик отказался разглашать причины госпитализации и состояние здоровья Земана, поскольку не получил от него соответствующего разрешения.
При этом пресс-службы премьер-министра и президента Чехии никак не комментируют случившееся.
По информации местных изданий причиной госпитализации могли стать старые проблемы с печенью Земана. Ранее его представитель уже подтверждал, что президент страны болен и в сентябре на протяжении восьми дней проходил лечение в госпитале.
Источник: Novinky.cz