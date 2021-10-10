Протесты в Риме: 12 участников акции арестовала полиция

В центре Рима произошли массовые протесты. Участники акции столкнулись с полицией — правоохранители применили водометы.

По данным иностранных СМИ, после стычки 12 людей арестовали. Среди них — лидеры итальянской ультраправой политической партии Forza Nuova Роберто Фьоре и Джулиано Кастеллино.

— Это демократическая рана, акт оскорбления Конституции, рожденный сопротивлением, акт, который нарушил мир труда и его права, — заявил генеральный секретарь Генеральной конфедерации труда Италии Маурицио Ландини.

По словам депутата парламента Эмануэле Фиано, политики намерены предоставить неотложное ходатайство о роспуске партии Forza Nuova и других движений.

Протесты в Риме вспыхнули в субботу, 9 октября. Участники акции требовали отменить постановление об обязательном предоставлении Covid-сертификата или ПЦР-теста для работы.

Полиция применила пожарные гидранты и слезоточивый газ, поскольку протестующие пытались двинуть колонной по улице, которая проходит возле офиса премьер-министра Италии Марио Драги.

Источник: ANSA