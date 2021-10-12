В Китае, Греции и на острове Ла-Пальма, что на Канарских островах, бушуют стихии.

Так, в Поднебесной обрушился уже 17-й тайфун за год – Lionrock. В южных провинциях, в частности в курортном Хайнане, скорость ветра местами достигала 180 км/ч, и выпало до 300 мм осадков.

В одной из сельских местностей поле превратилось в озеро. В городе же настолько стремительно заливало улицы, что люди, чтобы не утонуть, залезали на деревья.

Потом на помощь им пришли спасатели на лодках. Через бурные потоки они переводили жителей города с помощью специальных орудий.

Из-за непогоды отменили около 100 авиарейсов в аэропорту Хайнаня и морские паромы, из-за чего не смогли выехать несколько тысяч грузовиков и пассажирских авто.

На севере Китая из-за ливней эвакуировали почти 2 млн человек, потому что там дожди спровоцировали не только потоп, но еще и оползни и разрушение десятков домов.

Все в грязи после обильных ливней и на греческом острове Эвиа. Во дворах – разбитый асфальт, искореженные детские площадки и разбросанная мебель.

Из-за непогоды в домах даже посносило двери, а в комнаты нанесло ила.

В некоторых регионах материковой Греции реки вышли из берегов, а вода бурными потоками стекает в море.

Сейчас чрезвычайники укрепляют пути, поскольку кое-где затруднено движение автомобилей.

На острове Ла-Пальма вокруг кратера Кумбре-Вьеха, который извергается уже три недели, образовались новые потоки лавы.

Вулканическая масса покрыла уже более 500 га территории и уничтожила более 1 100 домов.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба от разрушенных раскаленными потоками вилл, промышленных сооружений и дорог сейчас составляет более €400 млн.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма началось в воскресенье, 19 сентября. Этот день называют историческим, поскольку происходило подобное лишь дважды за всю его историю – в 1949 году и в 1971 году.

Извержение 19 сентября 2021 года стало третьим.

На острове сразу эвакуировали 6 тыс. человек. За это время несколько раз прекращал работу аэропорт, поскольку из-за пепла ухудшалась видимость.