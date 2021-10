На Филиппины обрушился мощный тропический шторм Компас. Стихия уже унесла жизни минимум девять человек.

Шторм на Филиппинах принес сильные ливни и вызвал оползни. Скорость ветра достигала сотни километров в час.

The Northern Part Of the Philippines is in dire need of help. A lot of family homes were submerged into flood. Their belongings were washed out by the typhoon. Donations for this drive will be used for relief donations such as food + pic.twitter.com/UmFikVFZRo

— PLEASE RT PINNED ???? (@PlushiesForHope) October 12, 2021