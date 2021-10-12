На Филиппины обрушился мощный тропический шторм Компас. Стихия уже унесла жизни минимум девять человек.

Шторм на Филиппинах принес сильные ливни и вызвал оползни. Скорость ветра достигала сотни километров в час.

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The Northern Part Of the Philippines is in dire need of help. A lot of family homes were submerged into flood. Their belongings were washed out by the typhoon. Donations for this drive will be used for relief donations such as food + pic.twitter.com/UmFikVFZRo — PLEASE RT PINNED ???? (@PlushiesForHope) October 12, 2021

В результате оползней четыре человека погибли в горной провинции Бенгет, еще один — утонул в прибрежной провинции Кагаян.

Также затопило участки наиболее густонаселенного острова Лусон. Сейчас около семь человек считаются здесь пропавшими без вести.

Kompasu kills at least 9 in Philippines as floods trigger landslides — South China Morning Post https://t.co/PVcjB3O220 #Flooding #Storms #Disaster — Global News Report (@robinsnewswire) October 12, 2021

Шторм Компас пронесся через Филиппины в сторону Южно-Китайского моря.

Также в результате стихии оказались под водой 11 муниципалитетов, основные автодороги и мосты.

Наводнение, которое вызвал шторм, в западной островной провинции Палаван унесло жизни четырех местных жителей, еще четверо — пропали без вести.

At least nine people died and 11 are missing due to floods and landslides caused by heavy rain from Severe Tropical Storm Maring in Benguet province and Palawan, Philippines. Full story: https://t.co/0xfXQHOzph pic.twitter.com/G8nz327IqU — Rappler (@rapplerdotcom) October 12, 2021

Также погиб еще один человек в городе Клаверия. Он попал под шторм с сильными волнами.

Более 6,5 тыс. местных жителей пришлось эвакуировать из собственных домов. Ведь в результате непогоды во многих городах и селах поваленные деревья и оборванные линии электроснабжения.

Отметим, что на Филиппинах ежегодно проходит около 20 штормов и тайфунов. Стихия постоянно уничтожает урожай, дома, инфраструктуру, а также забирает человеческие жизни.

Фото: PLEASE RT PINNED