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Анастасія Рогожінська |

На Филиппины обрушился смертельный шторм: минимум девять человек погибли

На Филиппины обрушился смертельный шторм: минимум девять человек погибли

На Филиппины обрушился мощный тропический шторм Компас. Стихия уже унесла жизни минимум девять человек.

Шторм на Филиппинах принес сильные ливни и вызвал оползни. Скорость ветра достигала сотни километров в час.

В результате оползней четыре человека погибли в горной провинции Бенгет, еще один — утонул в прибрежной провинции Кагаян.

Также затопило участки наиболее густонаселенного острова Лусон. Сейчас около семь человек считаются здесь пропавшими без вести.

Шторм Компас пронесся через Филиппины в сторону Южно-Китайского моря.

Также в результате стихии оказались под водой 11 муниципалитетов, основные автодороги и мосты.

Наводнение, которое вызвал шторм, в западной островной провинции Палаван унесло жизни четырех местных жителей, еще четверо — пропали без вести.

Также погиб еще один человек в городе Клаверия. Он попал под шторм с сильными волнами.

Более 6,5 тыс. местных жителей пришлось эвакуировать из собственных домов. Ведь в результате непогоды во многих городах и селах поваленные деревья и оборванные линии электроснабжения.

Отметим, что на Филиппинах ежегодно проходит около 20 штормов и тайфунов. Стихия постоянно уничтожает урожай, дома, инфраструктуру, а также забирает человеческие жизни.

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Фото: PLEASE RT PINNED

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