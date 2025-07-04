Десятки Shahed сбиты дронами-перехватчиками, масштабируем производство и обучение операторов — Зеленский

Во время ночной массированной атаки России в ночь на 4 июля десятки ударных беспилотников Shahed удалось сбить именно дронами-перехватчиками.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1 227-х суток полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о сбивании Shahed дронами-перехватчиками

По словам президента, этот день тяжело начался, ведь Россия запустила более 500 ударных дронов и ракет.

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Было сложно, но значительную часть все же сбили силы противовоздушной обороны, отметил он. Однако были и попадания, сказал Зеленский.

— Были сегодня важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки Shahed были сбиты именно перехватчиками. Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков, обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача, — заявил глава государства.

Зеленский о разговоре с Трампом

Сегодня Владимир Зеленский говорил с президентом США Дональдом Трампом. Он назвал этот разговор важным.

— Договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО. Очень подробно говорили о совместном производстве — и нам это нужно, и Америке, — считает глава государства.

По словам президента, сегодня есть важное решение в Европе, в частности в Дании. Речь идет о первом соглашении по производству оружия в Европе — Украины и Дании.

По мнению Зеленского, это важно с точки зрения безопасности и инвестиций.

Сегодня президент поздравил наших правоохранителей с Днем Национальной полиции Украины.

— Я поздравил ребят и отметил государственными наградами, в частности званием Герой Украины, четырех полицейских, одного из них, к сожалению, посмертно. Полицейские подразделения вместе со всеми в Силах обороны воюют на фронте, — отметил он.

Сегодня был новый обмен, в результате которого украинские воины вернулись домой из российского плена.

Президент заявил, что Украина готовит дальнейшие обмены. Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине.

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