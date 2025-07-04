Десятки Shahed сбиты дронами-перехватчиками, масштабируем производство и обучение операторов — Зеленский
Во время ночной массированной атаки России в ночь на 4 июля десятки ударных беспилотников Shahed удалось сбить именно дронами-перехватчиками.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1 227-х суток полномасштабной войны России против Украины.
Зеленский о сбивании Shahed дронами-перехватчиками
По словам президента, этот день тяжело начался, ведь Россия запустила более 500 ударных дронов и ракет.
Было сложно, но значительную часть все же сбили силы противовоздушной обороны, отметил он. Однако были и попадания, сказал Зеленский.
— Были сегодня важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки Shahed были сбиты именно перехватчиками. Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков, обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача, — заявил глава государства.
Зеленский о разговоре с Трампом
Сегодня Владимир Зеленский говорил с президентом США Дональдом Трампом. Он назвал этот разговор важным.
— Договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО. Очень подробно говорили о совместном производстве — и нам это нужно, и Америке, — считает глава государства.
По словам президента, сегодня есть важное решение в Европе, в частности в Дании. Речь идет о первом соглашении по производству оружия в Европе — Украины и Дании.
По мнению Зеленского, это важно с точки зрения безопасности и инвестиций.
Сегодня президент поздравил наших правоохранителей с Днем Национальной полиции Украины.
— Я поздравил ребят и отметил государственными наградами, в частности званием Герой Украины, четырех полицейских, одного из них, к сожалению, посмертно. Полицейские подразделения вместе со всеми в Силах обороны воюют на фронте, — отметил он.
Сегодня был новый обмен, в результате которого украинские воины вернулись домой из российского плена.
Президент заявил, что Украина готовит дальнейшие обмены. Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине.