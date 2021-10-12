Макрон планирует к 2026 году создать космические мини-ракеты

Перед Францией стоит задача разработать к 2026 году мини-носители многоразового использования в космической сфере.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрона во время выступления в Елисейском дворце, где проходила презентация новой инвестиционной программы Франция-2030.

— Франции необходимо занять достойное место в новых тенденциях в освоении космоса. Ей предстоит обеспечить на новом уровне свой суверенитет в этой сфере и развивать передовые технологии, — отметил Макрон.

Как добавил французский лидер, в краткосрочной перспективе перед страной стоит ряд целей. В первую очередь это создание мини-носителей многоразового использования.

Также Макрон назвал другие важные задачи, которые стоят перед страной: разработка и использование микро- и мини-спутников, создание новых поколений созвездий орбитальных космических аппаратов, разработка новых услуг в космической сфере.

— Франции следует оставаться страной-первопроходцем в сфере инноваций. Наша история — это реализация самых невероятных научных и космических замыслов, — отметил Макрон.

Кроме того, лидер Франции подчеркнул на важности вдвое увеличить в стране производство электронных компонентов к 2030 года.

— Мы разработаем дорожную карту с целью обеспечения выпуска сверхмалых электронных компонентов с тем, чтобы стать в этой сфере одним из мировых лидеров. Инвестиции в сектор составят около €6 млрд, — добавил он.

Источник: Politico