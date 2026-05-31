Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно найти дипломатический путь и сесть за стол переговоров до начала следующей зимы.

Зеленский о начале мирных переговоров

Россия, начиная с декабря 2025 года, начала терять инициативу на поле боя.

— В январе 2026 года я сказал нашим американским партнерам: “Считаю, что есть окно для переговоров, потому что ежемесячно Россия будет терять все больше и больше своих войск”. Сейчас они не могут оккупировать за месяц больше территории, чем мы освобождаем, — отметил глава нашего государства.

В контексте этого Зеленский подчеркнул, что нужно найти дипломатический путь, сесть и говорить – до начала следующей зимы.

– Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию, – добавил Зеленский.

В то же время Зеленский поставил вопрос: “Кто мог бы представлять Европу на переговорах?”

— Есть формат E3 – Великобритания, Франция и Германия. Не знаю, лучший ли это формат, но считаю, что эти страны могли бы быть переговорщиками от Европы. У нас также есть надежные партнеры из стран Северной Европы. Турция всегда хотела быть посредником, и у нас были определенные успехи в возвращении наших военнопленных с их помощью, — написал Зеленский.

В то же время президент отметил, что вопрос, кто будет в конце концов представлять Европу, должна решить Украина и Европа. По его словам, не менее важно, чтобы Россия была готова к диалогу и присутствию Европы.

