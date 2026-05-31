Украина победила Польшу в товарищеском матче 2026 года: кто забил голы
Сборная Украины победила Польшу со счетом 2:0 в товарищеском матче.
Сборная Украины могла выйти вперед на 17-й минуте встречи. Голы за сине-желтых забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.
На 20-й минуте поляки могли открыть счет, однако Анатолий Трубин спас украинскую команду.
На 34-й минуте сборная Украины открыла счет. На 44-й минуте украинцы удвоили свое преимущество в счете.
Это был первый матч команды под руководством нового тренерского штаба во главе с итальянским специалистом Андреа Мальдерой.
Следующий товарищеский поединок Украина проведет 7 июня против Дании.
Напомним, что товарищеский матч Польша – Украина состоялся 31 мая на стадионе Тарчинская Арена в польском Вроцлаве.