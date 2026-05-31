Представители МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировали повреждения внешней части здания турбинного зала, которые, по оценке миссии, отвечают последствиям удара беспилотника.

Об этом организация сообщила в воскресенье, 31 мая.

МАГАТЕ о повреждениях на ЗАЭС

По данным миссии МАГАТЭ, утром, 31 мая, ее представители при осмотре территории Запорожской атомной электростанции обнаружили повреждение внешней части здания турбинного зала.

По мнению специалистов агентства, эти повреждения могут являться следствием удара беспилотника, о котором сообщала администрация станции накануне.

В ходе обследования были зафиксированы повреждения металлического люка доступа, расположенного на нескольких уровнях здания, а также обломки и следы обгоревшего оптоволоконного кабеля на земле.

Агентство также обратилось с просьбой предоставить доступ к внутренним помещениям здания, расположенного рядом с шестым энергоблоком, для дополнительного осмотра.

При обходе территории представители миссии были вынуждены перейти в укрытие после сообщений об активности беспилотников и работе ПВО.

Несмотря на инцидент, по данным измерительных приборов МАГАТЭ, уровень радиации на площадке остается в пределах нормы.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что подобные атаки являются серьезным инцидентом, который создает угрозу основным принципам ядерной безопасности, и призвал к прекращению ударов по ядерным объектам, отметив риск возможных аварий.

Напомним, вчера, 30 мая, Силы обороны Украины опровергли заявления РФ о якобы ударе по шестому энергоблоку Запорожской АЭС, отметив, что украинские военные не атакуют ядерные объекты и действуют в соответствии с международным гуманитарным правом.

В командовании отметили, что Россия продолжает использовать тему ЗАЭС для информационных провокаций и обвинений в адрес Украины.

Также там подчеркнули, что с 2022 станция остается под незаконным контролем РФ и используется как элемент военной инфраструктуры.

