Палата общин парламента Великобритании назвала главную ошибку правительства в условиях пандемии

По мнению депутатов Палаты общин парламента Великобритании, из-за задержки ввода локдауна шанс сдержать инфекцию был упущен, что привело к тысячам смертей, которых можно было избежать.

Об этом говорится в опубликованном 12 октября совместном докладе комитета по науке и технологиям и комитета здравоохранения и социального обеспечения.

Целью парламентского расследования было выяснить, почему в начале пандемии ситуация в Британии сложилась значительно хуже, чем во многих других странах, и понять, что можно изменить в лучшую сторону на фоне сохранения угрозы корнавирусу и будущих аналогичных угроз.

150-страничный доклад базируется на показаниях 50 свидетелей, среди которых бывший глава Минздрава Мэтт Хэнкок и резко критиковал правительство после отставки бывший советник премьера Бориса Джонсона Доминик Каммингс. В основном доклад сосредоточено на действиях чиновников в Англии. Расследование проводилось с октября 2020 года, и его результаты одобрили депутаты всех основных политических партий.

Британское правительство, опираясь на мнение ученых, в самом начале пандемии не спешил вводить общие ограничения, рассчитывая на быстрое формирование коллективного иммунитета, когда все переболеет Covid-19. Самоизолироваться сначала обязали только пожилых британцев. Жесткий локдаун в стране был введен 23 марта 2020.

В докладе критикуеть то, что министры не усомнились в рекомендациях ученых, предлагали не пытаться остановить эпидемию, а контролировать ее распространение.

Депутаты считают, что отсрочка с введением локдауна и требования по социальному дистанцирование в первые три месяца пандемии была серьезной ошибкой и стоила тысяч жизней. На тот момент в отсутствие таких мероприятий, как продуманная стратегия по изоляции больных, тестирование и отслеживание заразившихся и их контактов и как жесткий контроль на границе, полный локдаун был необходим и как можно быстрее, говорится в докладе.

Также в докладе критике отсутствие массового тестирования граждан в начале пандемии, поспешная выписка пациентов с Covid-19 из больниц и отсутствие достаточного контроля за домами престарелых.

Одновременно депутаты признали, что усилия правительства по поддержке разработке вакцин и по организации вакцинации стали одной из самых успешных инициатив Кабмина в истории страны.

В докладе также изложены 38 рекомендаций правительства в связи с пандемией.