Старший сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов — 27-летний Бруклин Бекхэм — продолжает дистанцироваться от своей знаменитой семьи.

В этот раз Бруклин Бекхэм удалил татуировку, посвященную матери. Об этом сообщает Daily Mail.

Бруклин Бекхэм избавился от тату, посвященного Виктории Бекхэм

В социальных сетях Бруклин продемонстрировал новое фото без рубашки, на котором видно: татуировка, посвященная матери, почти полностью исчезла.

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Вместо надписи Мамин сыночек (Mum’s boy), появившейся у него на левой грудной мышце еще в 2018 году, теперь развевается обновленный цветочный рисунок.

По предварительной информации, это эскиз свадебного букета его супруги Николы Пельтц.

К процессу перекрытия семейных надписей Бруклин приступил еще в прошлом году, однако сейчас изменения стали максимально заметными. Кроме татуировки в честь матери, изменения затронули и другие рисунки, посвященные отцу и братьям:

Якорь с надписью Dad

Год рождения Дэвида Бекхэма (1975) практически полностью исчез из его тела.

Прозвище Баст (сокращение от Бастера, как называл его отец в детстве) существенно выцвело — вероятно, его выводят лазером.

Имена братьев и сестры (Ромео, Круза и Харпер) по пальцам рук также были перекрыты или замаскированы другими элементами.

Пока нерушимыми остаются только татуировка балерины на икрах, посвященная 15-летней сестре Харпер, и парная надпись братья на ноге, сделанная вместе с братьями в 2023 году.

Напомним, что окончательный разрыв между Бруклином Бекхэмом и его родителями произошел в январе этого года, когда он сделал резкое публичное заявление.

Он обвинил Дэвида и Викторию в чрезмерном контроле, продолжавшемся в течение большей части его жизни, а также в попытках вбить клин между ним и его женой Николой Пельтц.

С того времени Бруклин полностью прекратил общение с семьей, игнорирует семейные праздники, дни рождения родителей и не публикует традиционные поздравления ко Дню отца.

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