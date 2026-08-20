Бруклин Бекхэм перекрыл татуировку в честь матери на фоне скандала с семьей
Старший сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов — 27-летний Бруклин Бекхэм — продолжает дистанцироваться от своей знаменитой семьи.
В этот раз Бруклин Бекхэм удалил татуировку, посвященную матери. Об этом сообщает Daily Mail.
Бруклин Бекхэм избавился от тату, посвященного Виктории Бекхэм
В социальных сетях Бруклин продемонстрировал новое фото без рубашки, на котором видно: татуировка, посвященная матери, почти полностью исчезла.
Вместо надписи Мамин сыночек (Mum’s boy), появившейся у него на левой грудной мышце еще в 2018 году, теперь развевается обновленный цветочный рисунок.
По предварительной информации, это эскиз свадебного букета его супруги Николы Пельтц.
К процессу перекрытия семейных надписей Бруклин приступил еще в прошлом году, однако сейчас изменения стали максимально заметными. Кроме татуировки в честь матери, изменения затронули и другие рисунки, посвященные отцу и братьям:
- Якорь с надписью Dad на правом рукаве Бруклин перекрыл абстрактными фигурами и звездой.
- Год рождения Дэвида Бекхэма (1975) практически полностью исчез из его тела.
- Прозвище Баст (сокращение от Бастера, как называл его отец в детстве) существенно выцвело — вероятно, его выводят лазером.
- Имена братьев и сестры (Ромео, Круза и Харпер) по пальцам рук также были перекрыты или замаскированы другими элементами.
Пока нерушимыми остаются только татуировка балерины на икрах, посвященная 15-летней сестре Харпер, и парная надпись братья на ноге, сделанная вместе с братьями в 2023 году.
Напомним, что окончательный разрыв между Бруклином Бекхэмом и его родителями произошел в январе этого года, когда он сделал резкое публичное заявление.
Он обвинил Дэвида и Викторию в чрезмерном контроле, продолжавшемся в течение большей части его жизни, а также в попытках вбить клин между ним и его женой Николой Пельтц.
С того времени Бруклин полностью прекратил общение с семьей, игнорирует семейные праздники, дни рождения родителей и не публикует традиционные поздравления ко Дню отца.