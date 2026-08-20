В Киеве суд избрал меру пресечения 23-летнему водителю, которого подозревают в смертельном ДТП с наездом на остановку общественного транспорта. Мужчину взяли под стражу без определения размера залога.

Об этом сообщает УНН из зала суда в четверг, 20 августа.

Смертельное ДТП в Киеве: водителя взяли под стражу

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров Киевской городской прокуратуры. Суд постановил содержать 23-летнего водителя под стражей без возможности внесения залога.

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Авария произошла 19 августа. Водитель Volkswagen Golf двигался по полосе для общественного транспорта со стороны улицы Ереванской в направлении улицы Уманской.

Во время движения мужчина пытался перестроить автомобиль во вторую полосу. В этот момент он допустил боковое столкновение с маршрутным автобусом Богдан, который ехал впереди.

В результате ДТП погибли две женщины в возрасте 52 и 35 лет. Еще четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Среди пострадавших — двое мужчин в возрасте 33 и 24 лет, 67-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Действия 23-летнего водителя правоохранители квалифицировали по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

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