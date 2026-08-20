Украина должна самостоятельно решить, когда провести выборы президента и парламента. Это должно произойти на основе Конституции и действующего законодательства, а также с соблюдением демократических стандартов.

Об этом заявила спикер Европейской комиссии Анитта Гиппер во время пресс-брифинга 20 августа.

Еврокомиссия о выборах в Украине

– Что касается выборов, именно Украина должна решать, когда их проводить, с соблюдением своей правовой базы, – утверждает она.

По словам спикера, Европейский Союз готов поддержать Украину на протяжении всего избирательного процесса, особенно в том, что касается соблюдения соответствующих демократических стандартов и требований.

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Гиппер утверждает, что существуют конституционные границы, поэтому Украина должна принять решение.

18 августа бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал провести выборы в видеообращении. По его мнению, нужно найти законный, безопасный и реалистичный механизм, позволяющий осуществить избирательный процесс.

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине можно провести при условии договоренности о двух или трех месяцах прекращения огня. По его словам, этого можно было бы добиться, если бы президент США Дональд Трамп надавил на Россию.

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