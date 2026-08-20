20 августа российские войска атакуют Киев и Киевскую область с помощью беспилотников. В столице задействованы силы противовоздушной обороны.

Атака дронов на Киев 20 августа: работает ПВО

В Киевской городской военной администрации в 17:23 сообщили о работе сил ПВО в столице.

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили о реактивных беспилотниках над Киевским водохранилищем, которые движутся в направлении Вышгорода, Киева и Броваров.

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Кроме того, военные сообщили о реактивном беспилотнике к юго-западу от Киева. Его курс назвали изменчивым.

Жителей столицы и области призывают находиться в укрытиях и не фиксировать на фото или видео работу ПВО, сбивание воздушных целей или места их падения.

Позже мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в здании бизнес-центра.

В КМВА сообщили, что, по предварительным данным, в Голосеевском районе пострадали два человека. Также спасатели обнаружили на месте одного погибшего.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о проценте сбитых крылатых ракет во время массированного обстрела 20 августа.

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