Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году помог спасти Байдена

Из Афганистана эвакуировали переводчика, который в 2008 году помог спасти тогдашнего сенатора Джо Байдена во время визита делегации Конгресса в Афганистан.

Это телеканалу ABC News подтвердили Государственный департамент и некоммерческая организация, которая координировала его эвакуацию.

Переводчик Аман Халили и его семья были среди более чем 200 человек “группы риска”. Они пересекли границу с Пакистаном, а дальше их перевезли в безопасное место. В координации пути эвакуации участвовал госсекретарь Энтони Блинкен.

Халили поблагодарил Блинкена, который проводил телефонные звонки и помогал скоординировать путь группы эвакуации, а также премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Во время визита в Афганистан в 2008 году вертолет с тогдашним сенатором Джо Байденом, а также Джоном Керри и Чаком Хейгелом совершил аварийную посадку из-за метели в долине, которая была уязвимой для атак талибов.

Группа американских военнослужащих и их афганские партнеры помогали спасти их на суше, включая переводчика Амана Халили, который проехал к ним по горам на машине Humvee.

После того, как Байден завершил американскую миссию в Афганистане и вывел все войска и личный состав в августе, Халили попросил помочь с эвакуацией, поделившись этим сообщением для Байдена через ABC News: Пожалуйста, не забывайте меня и мою семью. Пожалуйста, найдите способ вытащить меня отсюда.