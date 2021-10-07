20 лет с начала операции США в Афганистане: главные итоги

Сегодня ровно 20 лет с начала американской кампании в Афганистане. Которая стала самой дорогой и самой длинной в истории страны. Операция Непокоренная свобода стартовала сразу после терактов 11 сентября в США для борьбы с терроризмом.

Аэродром Баграм расположен в полсотни километров от Кабула — одна из крупнейших военных баз в Афганистане сейчас — пустует. Но еще несколько месяцев назад там находились сотни американских военных.

Именно в Баграм 20 лет назад, в октябре 2001-го, пришло один из первых подразделений спецназа США. Тогда после кровавых атак 11 сентября президент Джордж Буш объявил войну с терроризмом.

— Наше горе превратилось в гнев, а гнев — в решительность. То ли наши враги предстанут перед правосудием, то ли мы принесем правосудия к ним, — справедливость будет установлена, — сказал тогда 43-й президент США.

Ответственность за атаку взяла на себя Аль-Каида. Боевики получили убежище в Афганистане. А лидеру Усама бен Ладен — защиту гарантировал Талибан. Главный мотив военной операции США — не допустить террористических атак в будущем.

В Афганистане Бен Ладена так и не нашли, а вот власть талибов на протяжении нескольких месяцев удалось свергнуть. К американской операции присоединились союзники по НАТО. А в 2003-м Альянс принял командование международными силами. За четыре года к ним впервые присоединились и украинские военные. А с 2015-го, в пределах другой операции — Решительная поддержка — несли службу в составе сил быстрого реагирования, обезвредили взрывчатку, а еще помогали тренировать местные силы безопасности.

— Наши военнослужащие выполняли свои задачи в составе итальянского контингента в пределах НАТО. По оценке партнеров, именно наши военнослужащие получили самые высокие оценки, — рассказал начальник центра национальных контингентов и национального персонала объединенного штаба Командования Объединенных сил ВСУ Вадим Ханин.

2011-го — Бен Ладена обнаружили и убили в Пакистане американские спецназовцы. Вашингтон объявил о первом сокращение контингента в Афганистане. Соглашение о выводе войск 45-й президент Дональд Трамп подписал в прошлом году. А его преемник Джо Байден взялся довести дело до конца.

Америка стремилась перенести лучшие западные стандарты в Афганистан, но установить мир так и не удалось. Афганские власти имитировали реформы, деньги на армию часто выделяли только на бумаге, поэтому когда начались настоящие бои с талибами, деморализована правительственная армия бросала оружие и убегала.

— Коррупция, которая царила в правительственных кругах Афганистана приобрела такие черты, что не надо было ничего делать. Они просто демонстрировали не только обществу, которое видело, что вытворяло правительство Афганистана, но и другим: смотрите, что происходит! Вы бросаете в топку деньги — миллиард за другим — и никакого развития нет, — отметил член политсовета в общественно-политическом движении Справедливость Виктор Ягун.

Этим воспользовались талибы и еще до завершения вывода войск союзников быстро восстановили свои позиции. За 3,5 месяца установили контроль над всеми провинциями Афганистана.

— Западные страны ушли, коррумпированное правительство без их поддержки не смогло удержаться, и талибы, обладая всего тысячей людей, просто захватили власть, — добавил Ягун.

15 августа талибы захватили Кабул. Сотни тысяч людей всеми способами пытались бежать из столицы. Сейчас же в стране боевики возвращают старые порядки. Вашингтон не считает военную операцию ошибкой — поставленные цели были выполнены. В то же время до сих пор обсуждают — почему войска не вывели раньше, этот вопрос поднимал еще президент Обама. Ведь США дорого заплатили за 20-летнюю войну. В Афганистане погибли почти 2,5 тыс. американских военных.

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