"Золотые паспорта" Черногории: в МВД назвали имена украинцев, получивших их

В Черногории Министерство внутренних дел обнародовало список иностранных граждан, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции в 2020-2021 годах.

Ведомство обнародовало список в соответствии со статьей 30 Закона о свободном доступе к информации. Всего в списке 166 человек: 48 заявителей и 118 членов их семей.

В отсканированных документах указаны имена и фамилии лиц, место рождения и гражданство. Остальные персональных данных зашифрованы.

Подавляющее большинство лиц, купивших таким образом гражданство Черногории из России. Также есть граждане: Турции, Китая, Гонконга, Индии, Беларуси, США, Швейцарии, Египта, Ливана, Дании, Германии, Вьетнама, Узбекистана и Украины.

В частности, граждан Украины в списке пятеро. При этом, у двух из них местом рождения названы города, которые сейчас оккупированные. Это Александр Пустовой из Горловки, а также Вячеслав Сосински из Донецка.

В списке также указаны: уроженка Винницы Ирина Стржаловская, Иванна Пикуш из Киева и Елена Сафонова из Изюма Харьковской области.

Еще у трех человек указанное место рождения является украинским или временно оккупированным на территории Украины, но в документах они значатся как граждане РФ. Речь идет о Яне Сосинской и Андрее Литвинове из Донецка и Юлии Шориковой из села Теофипилка Тернопольской области.

Программа инвестиционного гражданства стартовала в Черногории в 2019 году и должна была действовать до конца текущего года. Однако, ее закрыли досрочно после ряда скандалов в феврале 2021 года.

Для получения так называемого “золотого паспорта” необходимо было приобрести недвижимость на севере страны на сумму €250 тыс. или на побережье за ​​€450 тыс., а также внести благотворительный взнос на сумму €100 тыс. в государственный фонд.

Источник: МВД Черногории