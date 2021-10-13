Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе прибудет в Украину. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

– Министр и его команда готовятся к путешествию в Европу. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию, – анонсировал Джон Кирби.

По его словам, конечной точкой визита станет встреча с союзниками и партнерами в Брюсселе на совещании министров обороны НАТО.

Официальную программу визита Ллойда Остина в Европу в Минобороны США обещают обнародовать в ближайшие дни.

О предстоящем приезде министра обороны США президент Украины Владимир Зеленский сообщил еще 1 сентября, находясь Белом доме с рабочим визитом.

По словам главы государства, в Украине с Ллойдом Остином должны продолжить переговоры по оборонной поддержке и вопросу безопасности на Черноморском побережье.

Во время встречи в Соединенных Штатах глава Пентагона заверил украинскую сторону в поддержке в борьбе с российской агрессией.

Тогда страны подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Кроме того, США пообещали выделить $60 млн военной помощи Украине.

Джерело: U.S. Department of Defense