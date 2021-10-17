Смерть депутата в Великобритании: раскрыта информация об убийце

Убийцей депутата британского парламента Дэвида Эмесса является 25-летний сын бывшего советника премьер-министра Сомали.

Об этом сообщил отец подозреваемого Харби Али Куллан.

— Я сильно потрясен. Для меня это все очень неожиданно, – сообщил Куллан.

Как выяснили журналисты, сын экс-советника главы сомалийского правительства был известен контртеррористической полиции. Сообщников у него, как предполагается, не было.

После задержания 25-летний Али Харби Али дал признательные показания правоохранительным органам.

После происшествия Министерство внутренних дел Соединенного Королевства решило усилить безопасность депутатов.

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Как отметила министр внутренних дел Прити Патель, законодатели будут делиться данными о том, где они находятся, с полицией.

Напомним, Дэвида Эмесса убили в пятницу, 15 октября. Ему нанесли 17 ударов ножом.

Правоохранительные органы расследуют убийство 69-летнего законодателя как теракт.

Полиция нашла на месте происшествия нож, которым 25-летний британец зарезал депутата, после чего провела обыски по двум адресам, обнаружив записи исламистского характера.

Фото: Twitter Дэвида Эмесса