Впервые за последние два десятилетия в мире возросло количество людей, живущих за чертой бедности. Это прежде всего связано с пандемией коронавируса, которая негативно отразилась на экономиках стран.

Об этом говорится в обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечается 17 октября.

– Бедность является моральным обвинением нашего времени. Впервые за два десятилетия наблюдается рост крайней нищеты. В прошлом году около 120 млн человек оказались за чертой бедности, поскольку пандемия COVID-19 нанесла ущерб экономике и обществу. Неравномерное восстановление только увеличивает неравенство между глобальными Севером и Югом, — подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что одновременно в мире нет солидарности, которая так необходима в нынешних условиях. В качестве примера он привел неравенство в распределении вакцин от коронавируса, что приводит к дальнейшему распространению Covid-19 и углублению экономического спада.

– Мы должны срочно положить конец этому, справиться с долговым кризисом и обеспечить, чтобы наиболее нуждающиеся страны получили инвестиции, которые позволят им восстановиться, — уверен Гутерриш.

Генсек ООН предложил несколько путей преодоления нынешнего кризиса с бедностью. В частности, он предлагает добиться к 2030 году социальной защищенности каждого члена общества, вкладывая больше в переквалификацию работников для растущего сектора “зеленой” экономики.

Кроме того, Гутерриш выступает за инвестиции в рабочие места в сфере услуг по уходу. По его мнению, это также поможет достичь успеха на пути борьбы с неравенством.

Напомнил генсек ООН и о неравном положении женщин и мужчин.

– Количество женщин, живущих за чертой бедности, намного превышает количество мужчин. Даже до пандемии 22 самых богатых мужчины в мире имели больше богатства, чем все женщины в Африке, и этот разрыв только рос, — рассказал Гутерриш.

В связи с этим он предложил предоставлять инвестиционную помощь женщинам-предпринимателям, сосредоточиться на вопросах образования, социальной защиты, ухода за детьми и здравоохранения, а также сокращать разрыв в доступе к цифровым технологиям.

– Сегодня и ежедневно давайте объединимся, чтобы положить конец бедности и создать мир справедливости, достоинства и возможностей для всех, — подытожил генсек ООН.