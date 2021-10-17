В Индии 70-летняя женщина родила сына, зачатого с помощью ЭКО

В Индии 70-летняя женщина родила первенца. Она забеременела при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

По данным местных СМИ, 70-летняя Дживунбен Рабари и ее 75-летний муж Малдхари состоят в браке около 45 лет.

Супруги много лет пытались завести ребенка, прежде чем решили использовать вспомогательные репродуктивные технологии.

— Когда они впервые пришли к нам, мы сказали, что у них не может быть ребенка в таком возрасте. Однако они настояли, сказав, что многие из членов их семей тоже сделали это. Это один из самых редких случаев, которые я когда-либо видел, — поделился доктор Нареш Бханушали.

Трогательные кадры 70-летней женщины с ее новорожденным сыном попали в сеть. На видео можно заметить, как новоиспеченная мама держит ребенка на руках и общается с медиками.

Ее муж в это время делал фотографии, чтобы запечатлеть эмоциональный момент. По данным СМИ, пара проживает в деревне Кемора в индийском штате Гуджурат.

Источник: Loop