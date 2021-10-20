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Тетяна Забожко |

ФБР проводит обыски в доме российского олигарха Дерипаски

ФБР проводит обыски в доме российского олигарха Дерипаски

19 октября агенты ФБР проводят обыски в доме российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне.

О происшествии сообщил журналист Голоса Америки Остап Ярыш.

Представителям СМИ агенты лишь заявили, что осуществляют “правоохранительную деятельность дома”, однако деталей не разглашали.

– Напомню, Дерипаску считают близким к Путину, он присутствует в санкционном списке США и фигурировал в расследовании о вмешательстве России в американские выборы, – добавляет журналист.

По данным иностранных СМИ, дом олигарха расположен в одном из престижных кварталов Вашингтона. Площадь поместья составляет более 1 тыс. кв. м.

Олег Дерипаска – Российский предприниматель, миллиардер, один из богатейших людей России.

В апреле 2018 года его вместе с отдельными чиновниками и бизнесменами РФ причислили к санкционному списку США.

Обвиняли Дерипаску, в частности, “в отмывании денег, угрозе жизни конкурентов в бизнесе, незаконном прослушивании телефонных разговоров с представителями правительства и участии в вымогательстве и рэкете”.

Олигарх попытался оспорить применение санкций в суде, но судья федерального суда отклонил дело. После этого миллиардер обжаловал это решение.

Источник: Остап Яриш, NBC News

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