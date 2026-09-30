Взрывы в Харькове: РФ атаковала ТЦ, есть раненый
В Харькове раздались взрывы – удар пришелся по одному из торговых центров Киевского района.
Взрывы в Харькове 30 сентября: что известно
Как сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг ударил боевым дроном по одному из торговых центров Киевского района. Последствия уточняются.
Также сообщается, что поступила информация об одном раненом человеке.
– Враг ударил дроном по Киевскому району Харькова. Предварительно пострадал один человек. Медики оказывают всю необходимую помощь, – сообщил Синегубов.
Напомним, что это не в первый раз РФ атакует торговые центры Харькова. Так, 17 сентября было зафиксировано попадание в ТЦ в Слободском районе города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 680-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.