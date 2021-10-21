В Японии после землетрясения всплыли затонувшие корабли во время битвы за Иводзиму

Со дна Тихого океана поднялись два десятка кораблей, затонувших во время битвы за Иводзиму — одной из самых ожесточенных сражений времен Второй мировой войны. Это произошло из-за сейсмических толчков на горе Сурибати острова Иото (Иводзима).

На спутниковых снимках японской All Nippon News можно увидеть остатки 24 японских транспортных судов, которые были захвачены ВМС США в последней декаде войны, и сейчас находятся на пляже на западной части острова.

Поскольку в то время на Иводзиме не было порта, именно на этом месте тогда велось строительство для стоянки флота.

Эти суда использовались как волнорезы для защиты других кораблей, которые разгружали солдат и материалы.

На картах вторжения остров был известен как Браун-Бич, что было сделано с целью создания искусственной военно-морской базы для поддержки военной базы США перед нападением на материковую Японию.

На острове нет жителей, хотя после того, как США вернуло его Японии в 1968 году, там разместилась военная база японских Сил самообороны.

Директор правительственного центра содействия исследования вулканов Сэцу Накада заявил, что существует вероятность большого извержения на Иводзиме.

Знаменитая фотография, известная как Поднятие флага на Иводзиме, на которой изображены морские пехотинцы США, которые поднимают американский флаг во время войны, была сделана на вершине горы во время битвы за Иводзиму.

Битва за Иводзиму началась 16 февраля 1945 года. Остров Иото был необходим США для создания авиабазы ​​и бомбардировок с воздуха японских островов. За два месяца ожесточенных баталий морская пехота США потеряла 28 686 человек, японские потери составили 20 919 человек.

Фото: All Nippon News