Крупнейшая в истории. Как танковая битва за Дубно-Броды изменила ход Второй мировой

Танковая битва за Дубно-Броды – малоизвестное, но одно из решающих событий в истории Второй мировой войны.

Ход и последствия одного из первых столкновений немецких и советских войск для украинских земель трудно переоценить.

Официально танковое сражение под Бродами-Ровно 23-29 июня 1941 года — самое крупное танковое сражение в мировой истории.

Соотношение сил

Длительное время реальное соотношение войск, принимавших участие в битве за Дубно-Броды, замалчивалось либо фальсифицировалось.

После распада СССР и открытия архивов исследователи выяснили, что превосходство советских войск было колоссальным, однако ввиду неправильно выбранной тактики планы на победу провалились.

С советской стороны в сражении приняли участие 3 356 — 3 430 танков, в то время как армия Вермахта противопоставила лишь 610 танков.

Для сравнения, по состоянию на 1941 год армия соседней Румынии насчитывала чуть более 100 танков, а Словакия и Венгрия, которые также воевали на стороне Третьего Рейха — меньше сотни.

Во время масштабного захвата Польши в 1939 году Третий Рейх задействовал более 2 тыс. танков.

СССР

Речь идет об участии пяти механизированных корпусов (8, 9, 15, 19 и 22-й) и части шестого (4-й).

На их вооружении по состоянию на начало битвы было 3 356-3 430 танков, в том числе:

33 танка КВ-2.

116 танков КВ-1.

318 танков Т-34.

450 бронеавтомобилей.

В то же время подтверждено, что ни один из корпусов не был укомплектован по штату.

Третий Рейх

Речь идет об участии 11, 13, 14 и 16-й танковых дивизий, входивших в состав немецкой 1-й танковой группы.

По официальным данным, непосредственное участие в Бродовско-Дубенской битве приняли чуть более 600 вражеских танков.

Итак, с обеих сторон было задействовано около 4 тыс. танков. Учитывая советские бронеавтомобили, соотношение сил СССР и Рейха было 6:1.

Главные ошибки

По мнению украинского историка Валерия Грицюка, с советской стороны битва была плохо спланирована, и ситуация начала выходить из-под контроля с самого начала.

Не имея надежно проверенной информации о ходе военных действий, советское командование вместо обороны приняло решение о контрнаступлении.

Важно понимать, что на момент начала войны советские механизированные корпуса находились на стадии формирования и перевооружения.

Главные события битвы развернулись на участке от Радехова и Бродов до Дубно и Луцка.

Моторизованные корпуса ЮЗФ (Юго-Западного фронта) получили задачу разбить ударные группы врага.

— Главная ошибка советского командования — недооценка противника и катастрофически плохая разведка, — убежден Валерий Грицюк.

В течение всех дней битвы действия советских войск были несогласованными: главными проблемами стали отсутствие связи, нехватка горючего и боеприпасов.

Таким образом, нанести единый мощный удар по врагу не удалось, а готовить план обороны было поздно.

Валерий Грицюк подчеркивает, что в сложившихся обстоятельствах советская сторона не могла избежать поражения.

— Даже если бы битва и не состоялась, все равно техника танковых корпусов была обречена. Эвакуировать ее в тыл все равно бы не смогли.

Последствия битвы

Танковая битва за Дубно-Броды однозначно стала переломным событием первых дней немецко-советской войны.

Войска Юго-Западного фронта, которые защищали украинские земли, вместо ожидаемого победного контрнаступления вынужденно отошли вглубь СССР на 250-300 км от границы.

Потери советских войск:

безвозвратные (включая пленных) — более 172 тыс. человек;

санитарные — около 70 тыс. человек;

среднесуточные — свыше 16 тыс. человек.

Из техники было потеряно абсолютное большинство вооружения, задействованного в битве: 4 381 танк, 5 806 орудий и минометов, а также 1 218 боевых самолетов.

Потери немецких войск несравненно ниже — речь о 3 817 смертях и 85 танках.

Именно такой ценой советские войска, потерпев поражение, все же сорвали молниеносную победу Вермахта, ведь план Барбаросса в полной мере не был выполнен.

Фото: Военный альбом