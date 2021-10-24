Трагедия в США: на автогонках погибли двое детей

В городе Керрвиль, штат Техас, на соревнованиях по драг-рейсингу машина влетела в зрителей, в результате чего погибли двое детей.

Травмы разной степени тяжести получили еще восемь человек.

Гонки проходили на взлетно-посадочной полосе местного аэропорта. Один из участников не справился с управлением, в результате чего его машина вылетела с трека и врезалась в автомобили зрителей.

Шестилетний мальчик скончался от травм на месте происшествия. Восьмилетнего ребенка госпитализировали в критическом состоянии. Несмотря на усилия медиков, малыша спасти не удалось.

Чтобы быстрее доставить пострадавших в медицинское учреждение, спасатели использовали вертолет. Экстренная госпитализация понадобилась двум мужчинам и двум женщинам, которые получили серьезные травмы.

Также среди пострадавших оказались еще двое детей. Правоохранительные органы выясняют причину, по которой машина влетела в зрителей.

Источник: полиция Керрвиля