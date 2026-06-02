Президент Владимир Зеленский поручил как можно быстрее закончить войну России против Украины.

Желательно, чтобы это произошло до зимы, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время форума Архитектура Безопасности 2026.

Буданов о завершении войны в Украине

— Это поручение президента — как можно быстрее попытаться прекратить эту войну. Желательно до зимы. Я, как руководитель Офиса президента, буду делать все для того, чтобы достичь цели, которую поставил президент Украины. Она абсолютно правильная, своевременная и продуманная, — отметил глава ОП.

Буданов подчеркнул, что у Украины есть достаточно возможностей для достижения поставленной цели. Однако он не исключил, что Россия может отказаться от выполнения договоренностей.

Сейчас смотрят

В то же время глава ОП отметил, что сейчас уже есть “реальные признаки для прекращения боевых действий”.

Заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов заявил, что Силы обороны, военно-политическое руководство и дипломаты прилагают максимум усилий для достижения справедливого мира.

— Мы продолжаем борьбу столько, сколько будет необходимо для того, чтобы остановить врага. Вы видите технологические изменения, усиление работы беспилотной компоненты в воздухе, на земле и на море. Это дает свои результаты, так же, как и многочисленные потери российских оккупантов на фронте ежедневно, — отметил Юсов.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о необходимости найти дипломатический путь урегулирования войны и начать переговоры с РФ до наступления зимы.

По его словам, с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на поле боя. Президент считает, что именно поэтому “существует окно для переговоров”.

Ранее Кирилл Буданов говорил, что переговорный процесс между Украиной и Россией не находится в тупике.

Работа над достижением мира продолжается, хотя значительная часть этого процесса остается непубличной.

Буданов уточнил, что на высшем уровне в переговорном процессе действительно есть пауза, однако технические консультации продолжаются.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.