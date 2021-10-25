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Юлія Соколова |

Дональд Туск официально возглавил крупнейшую в Польше оппозиционную партию

Дональд Туск

Бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск официально стал главой крупнейшей оппозиционной польской партии Гражданская платформа.

Соответствующее решение было принято на общепартийных выборах в эти выходные.

У Туска фактически не было конкурентов, и он набрал 97,4% голосов членов партии (или 11 474 голоса). Явка во время партийного голосования составила 73,3%.

На партийных выборах также определили региональных руководителей политической силы.

– Спасибо и поздравляем всех победителей. Побежденные не должны опускать руки. Вы все одна команда, а самая главная игра еще впереди. Если вы верите в победу, поляки будут верить в вас, — написал Туск в Twitter по итогам общепартийных выборов.

С июля этого года Дональд Туск исполнял обязанности главы Гражданской платформы. Тогда он отмечал, что возвращается в польскую политику, чтобы победить правящую в Польше партию Право и справедливость.

Туск отмечал, что Гражданская платформа – единственная политсила, которая может стать альтернативой правящей партии на парламентских выборах.

Гражданская платформа была основана в 2001 году Дональдом Туском, Анджеем Олеховским и Мацеем Плажинским. На внеочередных парламентских выборах в 2007 году политсила получила 41,5% поддержки избирателей. После этого Туск стал премьер-министром Польши и занимал эту должность до 2014 года.

Впоследствии он стал главой Европейского совета (занимал должность в 2014-2019 годах). В 2019 году Дональда Туска избрали председателем Европейской народной партии, крупнейшей политсилы в ЕС.

Стоит отметить, что правящая ныне в Польше партия Право и справедливость находится в противостоянии с Брюсселем.

В ЕС критикуют изменения в судебной системе Польши, в частности недавнее резонансное решение польского Конституционного суда, что польское законодательство на территории страны имеет приоритет над правом Европейского Союза. Это решение спровоцировало массовые протесты в Польше из-за опасений, что страна может выйти из состава Евросоюза (хотя правительство страны отрицает наличие таких планов).

Вызывает вопросы у Брюсселя и отношение Варшавы к правам ЛГБТ, свободе СМИ и тому подобное.

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Источник: RMF24, Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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