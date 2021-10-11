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Юлія Соколова |

В Польше десятки тысяч людей вышли на протесты, опасаясь выхода из ЕС

протест у Варшаві

В Польше десятки тысяч людей вышли на массовые акции протеста из-за опасений, что страна может выйти из состава Евросоюза.

Акции прошли вечером в воскресенье, 10 октября, во многих городах страны: в частности, в Кракове, Варшаве, Познани, Вроцлаве, Щецине. Митинги проходили под лозунгом: Я остаюсь в ЕС.

Люди размахивали флагами Польши и Евросоюза, а также скандировали: Мы остаемся!, Мы – Европа!

Основная акция протеста прошла в Варшаве на Замковой площади. По данным мэрии, там собралось около 100 тысяч человек.

Люди вышли на митинги в ответ на резонансное решение Конституционного суда Польши, что польское законодательство на территории страны имеет приоритет над правом Европейского Союза. Это решение вызвало опасения в обществе, что Польша может выйти из состава ЕС (хотя правительство страны отрицает наличие подобных планов).

К протестам, в частности, призвал бывший глава Совета ЕС, экс-премьер Польши и лидер оппозиционной партии Гражданская платформа Дональд Туск.

– Мы должны спасти Польшу, никто не сделает этого за нас. Встречаемся в 18:00 на Замковой площади в Варшаве, — написал политик в своем Twitter-аккаунте.

Выступая на многотысячном митинге в Варшаве, Туск призвал граждан защищать европейскую Польшу. Политик обвиняет правящую партию Право и справедливость, которая придерживается консервативной идеологии, в стремлении вывести страну из ЕС.

– Это вопрос нашего будущего, будущего наших детей и внуков… Мы защищаем Конституцию, защищаем Республику Польша от узурпаторов. Почему они хотят покинуть ЕС? Чтобы безнаказанно нарушать права граждан, нарушать принципы демократии, — заявил Туск во время выступления на митинге.

Со сцены перед участниками протеста в Варшаве также выступали другие оппозиционные политики, общественные деятели и ветераны Варшавского восстания.

Впоследствии с Замковой площади часть протестующих отправилась к штаб-квартире партии Право и справедливость. Там произошел конфликт с полицией, в результате которого одного участника акции задержали.

В общем демонстрации прошли в около 160 городах Польши.

Что предшествовало протестам?

7 октября Конституционный суд Польши признал неконституционными в стране некоторые статьи законодательства Евросоюза (в частности, принцип верховенства права ЕС над польскими законами).

То есть фактически решение польского суда отбросило ключевой принцип: что право Евросоюза имеет преимущество над национальным законодательством стран-членов.

На практике это означает, что власти Польши хотят самостоятельно решать, какие законодательные акты ЕС выполнять.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал решение Конституционного суда. Именно глава правительства инициировал рассмотрение этого вопроса в суде.

Моравецкий подал иск еще в марте в ответ на решение Европейского суда, что новая система отбора судей в Польше нарушает право ЕС.

В то же время премьер Польши настаивает, что правящая партия не собирается инициировать выход страны из Евросоюза. Между тем для возможного выхода Польши из ЕС уже придумали название – Polexit (по аналогии с Brexit – выходом Великобритании из ЕС).

В Еврокомиссии заявили, что решение Конституционного суда Польши вызывает серьезные опасения из-за угрозы подрыва судебной независимости и усиления политического контроля над судами.

Решение польского суда может усугубить конфликт между Брюсселем и Варшавой в контексте реформы судебной системы Польши.

Сейчас польское правительство во главе с партией Право и справедливость вовлечено в серию споров с ЕС по различным вопросам: от судебной системы и свободы СМИ до прав ЛГБТ.

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Источник: ВВС, RMF24, Onet

Фото: Twitter Дональда Туска

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