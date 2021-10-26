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Тетяна Забожко |

Байден встретился с патриархом Варфоломеем в США: что обсудили

Вселенський патріарх Варфоломій

Президент Джо Байден встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем после его госпитализации в США.

Прежде всего, президент выразил облегчение по поводу скорого выздоровления Вселенского патриарха и поздравил его с тридцатилетием нравственного и духовного руководства на посту Вселенского Патриарха.

Джо Байден вместе с Варфоломеем обсудили усилия по противодействию изменению климата, меры по прекращению глобальной пандемии Covid-19 и важность религиозной свободы как основного права человека.

– Их встреча подчеркнула важную роль, которую играют религиозные общины в противостоянии ряду глобальных вызовов, с которыми мы все сталкиваемся, а также десятилетия дружбы и партнерства между Президентом Байденом и Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом, – отметили в пресс-службе Белого дома.

Вселенский патриарх Варфоломей попал в больницу из-за плохого самочувствия на второй день своего визита в Соединенные Штаты Америки.

Варфоломею стало плохо непосредственно перед выходом на службу в соборе Святой Софии в Вашингтоне, которую он должен был возглавить.

В архиепархии предположили, что это могло произойти из-за длительного перелета и загруженного расписания по прибытии в Америку.

В больнице университета Джорджа Вашингтона 81-летний Вселенский патриарх находился целую ночь. Выписали его в понедельник, 25 октября.

В США с 12-дневным визитом Вселенский патриарх Варфоломей прибыл 23 октября впервые с 2009 года.

Источник: White House

Фото: Dreamstime

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