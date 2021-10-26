Президент Джо Байден встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем после его госпитализации в США.

Прежде всего, президент выразил облегчение по поводу скорого выздоровления Вселенского патриарха и поздравил его с тридцатилетием нравственного и духовного руководства на посту Вселенского Патриарха.

Джо Байден вместе с Варфоломеем обсудили усилия по противодействию изменению климата, меры по прекращению глобальной пандемии Covid-19 и важность религиозной свободы как основного права человека.

– Их встреча подчеркнула важную роль, которую играют религиозные общины в противостоянии ряду глобальных вызовов, с которыми мы все сталкиваемся, а также десятилетия дружбы и партнерства между Президентом Байденом и Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом, – отметили в пресс-службе Белого дома.

Deeply grateful to President @JoeBiden for our meeting in the Oval Office, where the Ecumenical Patriarch addressed the urgency of political leaders responding to the climate crisis, the distribution of Covid vaccines to developing nations, and the reopening of Halki Seminary. pic.twitter.com/PiZ5jCITsS — Elpidophoros (@Elpidophoros) October 25, 2021

Вселенский патриарх Варфоломей попал в больницу из-за плохого самочувствия на второй день своего визита в Соединенные Штаты Америки.

Варфоломею стало плохо непосредственно перед выходом на службу в соборе Святой Софии в Вашингтоне, которую он должен был возглавить.

В архиепархии предположили, что это могло произойти из-за длительного перелета и загруженного расписания по прибытии в Америку.

В больнице университета Джорджа Вашингтона 81-летний Вселенский патриарх находился целую ночь. Выписали его в понедельник, 25 октября.

В США с 12-дневным визитом Вселенский патриарх Варфоломей прибыл 23 октября впервые с 2009 года.