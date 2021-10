Президент Джо Байден встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем после его госпитализации в США.

Прежде всего, президент выразил облегчение по поводу скорого выздоровления Вселенского патриарха и поздравил его с тридцатилетием нравственного и духовного руководства на посту Вселенского Патриарха.

Джо Байден вместе с Варфоломеем обсудили усилия по противодействию изменению климата, меры по прекращению глобальной пандемии Covid-19 и важность религиозной свободы как основного права человека.

Deeply grateful to President @JoeBiden for our meeting in the Oval Office, where the Ecumenical Patriarch addressed the urgency of political leaders responding to the climate crisis, the distribution of Covid vaccines to developing nations, and the reopening of Halki Seminary. pic.twitter.com/PiZ5jCITsS

— Elpidophoros (@Elpidophoros) October 25, 2021