В Италии местные жители пострадали от сильного урагана. Волна проливных дождей обрушилась на несколько регионов страны.

За последние сутки зафиксировали по меньшей мере двое погибших на острове Сицилия. Из-за непогоды службы экстренной помощи зафиксировали более 500 вызовов.

По данным СМИ, супруги в возрасте 67 и 54 лет пропали без вести после того, как их автомобиль унесло наводнением. Тело мужчины позже нашли спасатели, а поиски его жены еще продолжаются.

Еще четверо мужчин оказались в ловушке из-за внезапного подъема местной реки в городе Трапани. Их спасла десантная бригада экстренной помощи.

В городе Кротоне на побережье Ионического моря эвакуировали по меньшей мере 80 человек из-за сильного наводнения. Мэр Катании призвал закрыть школы, скверы и кладбища из-за серьезных повреждений, зарегистрированных по всему городу из-за непогоды.

Метеорологическая служба Министерства обороны спрогнозировала, что в течение недели сильные дожди будут продолжаться, поэтому местных жителей Италии призвали быть осторожными.